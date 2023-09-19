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Политика

В Ереване начались столкновения между протестующими и полицией

Ведомости

Столкновения между протестующими и представителями правопорядка начались у здания посольства России в Ереване, сообщает «РИА Новости».

Протестующие призывали Россию принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе. По информации агентства, некоторые адресуют требования российским миротворцам.

После, по сообщению «Sputnik Армения», демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства. Полиция применила спецсредства для разгона собравшихся.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Кремль заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для решения эскалации конфликта. Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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