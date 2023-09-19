В Ереване начались столкновения между протестующими и полицией
Столкновения между протестующими и представителями правопорядка начались у здания посольства России в Ереване, сообщает «РИА Новости».
Протестующие призывали Россию принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе. По информации агентства, некоторые адресуют требования российским миротворцам.
После, по сообщению «Sputnik Армения», демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства. Полиция применила спецсредства для разгона собравшихся.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Кремль заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для решения эскалации конфликта. Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана.