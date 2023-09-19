В Ереване начались столкновения между протестующими и полицией

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Кремль заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для решения эскалации конфликта. Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана.