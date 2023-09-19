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Политика

Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против властей Азербайджана

Ведомости

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ЕП.

В заявлении сказано, что депутаты «самым решительным образом осуждают сегодняшнее заранее спланированное и неоправданное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах». Они также призвали пересмотреть отношения с Азербайджаном.

Европарламент призвал Баку «воздержаться от использования военной эскалации в качестве предлога для насильственного вывода местного населения», немедленно прекратить все военные действия и сесть за стол переговоров со Степанакертом.

«Призываем президента Азербайджана принять недавние призывы премьер-министра Армении к возобновлению переговоров на высшем уровне», – отметили в заявлении. 

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19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для решения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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