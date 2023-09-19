Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против властей Азербайджана
Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ЕП.
В заявлении сказано, что депутаты «самым решительным образом осуждают сегодняшнее заранее спланированное и неоправданное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах». Они также призвали пересмотреть отношения с Азербайджаном.
Европарламент призвал Баку «воздержаться от использования военной эскалации в качестве предлога для насильственного вывода местного населения», немедленно прекратить все военные действия и сесть за стол переговоров со Степанакертом.
«Призываем президента Азербайджана принять недавние призывы премьер-министра Армении к возобновлению переговоров на высшем уровне», – отметили в заявлении.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. Ереван назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит возможность выхода на мирные переговоры для решения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.