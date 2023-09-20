СМИ: ЕС попросит Китай подтолкнуть Россию к «справедливому миру» на Украине
Председатель Европейского совета Шарль Мишель попросил Китай в рамках Совета безопасности ООН подтолкнуть Россию к «справедливому миру» на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект его речи.
Мишель выступит на заседании Совета безопасности 20 сентября во время Генассамблеи ООН, отмечает агентство. По данным Reuters, чиновник будет призывать к «справедливому миру, который уважает Устав ООН и его основные принципы – территориальную целостность суверенного государства». Затем Мишель обратится к Китаю как к «ответственной стране» и предложит «убедить Россию» прекратить боевые действия на Украине, следует из проекта его речи.
Ожидается, что в заседании примет участие заместитель председателя КНР Хань Чжэн в составе китайской делегации, пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов. Кроме того, на заседании может присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.
В феврале 2022 г. 11 стран в Совбезе ООН, включая США и Францию, осудили проведение спецоперации России на Украине. Россия применила право вето против проекта резолюции, осуждающего спецоперацию. Три страны, в том числе Китай и Индия, воздержались при голосовании.
В начале марта 2022 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести российские войска с территории Украины. За нее проголосовала 141 страна (из 193), против – Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея. Китай при голосовании воздержался.
В октябре 2022 г. Генассамблея ООН большинством голосов также осудила референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Резолюцию поддержали 143 страны, воздержались 35, включая Китай. Против выступили Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. В отличие от решений Совбеза организации, резолюции ГА ООН не считаются обязательными к выполнению.