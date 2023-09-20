СМИ: ЕС попросит Китай подтолкнуть Россию к «справедливому миру» на Украине

Мишель выступит на заседании Совета безопасности 20 сентября во время Генассамблеи ООН, отмечает агентство. По данным Reuters, чиновник будет призывать к «справедливому миру, который уважает Устав ООН и его основные принципы – территориальную целостность суверенного государства». Затем Мишель обратится к Китаю как к «ответственной стране» и предложит «убедить Россию» прекратить боевые действия на Украине, следует из проекта его речи.