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СМИ: за год страны Балтии не пустили на свою территорию почти 5000 россиян

Ведомости

За год с момента ужесточения порядка въезда страны Балтии не пустили на свою территорию около 5000 россиян. Об этом сообщило Польское радио.

Литовская пограничная служба сообщила данному СМИ, что с 19 сентября 2022 г. границу Литвы пересекли более 496 000 россиян. Однако большинство из них ехали транзитом в Калининград или обратно. Всего же литовцы пропустили почти 170 000 российских граждан. Все они или члены их семей имели вид на жительство в Литве или других странах Евросоюза. Также в это число вошли водители грузовых автомобилей и обладатели национальных долгосрочных виз. В страну также прибыли 40 человек с литовскими корнями. Отказ во въезде получили 1343 российских гражданина.

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В двух других странах Балтии ситуация была несколько иной. Эстонскую границу пересекли более 400 000 российских граждан. Почти 2200 человек не пропустили. В Латвию прибыли более 80 000 россиян. Более 1000 россиянам отказали во въезде.

19 сентября 2022 г. Эстония первой закрыла въезд через сухопутную границу для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами. Позже к решению присоединились Латвия, Литва и Польша.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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