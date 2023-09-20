СМИ: за год страны Балтии не пустили на свою территорию почти 5000 россиян
За год с момента ужесточения порядка въезда страны Балтии не пустили на свою территорию около 5000 россиян. Об этом сообщило Польское радио.
Литовская пограничная служба сообщила данному СМИ, что с 19 сентября 2022 г. границу Литвы пересекли более 496 000 россиян. Однако большинство из них ехали транзитом в Калининград или обратно. Всего же литовцы пропустили почти 170 000 российских граждан. Все они или члены их семей имели вид на жительство в Литве или других странах Евросоюза. Также в это число вошли водители грузовых автомобилей и обладатели национальных долгосрочных виз. В страну также прибыли 40 человек с литовскими корнями. Отказ во въезде получили 1343 российских гражданина.
В двух других странах Балтии ситуация была несколько иной. Эстонскую границу пересекли более 400 000 российских граждан. Почти 2200 человек не пропустили. В Латвию прибыли более 80 000 россиян. Более 1000 россиянам отказали во въезде.
19 сентября 2022 г. Эстония первой закрыла въезд через сухопутную границу для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами. Позже к решению присоединились Латвия, Литва и Польша.