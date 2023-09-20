Мишустин: удостоверения ветеранов боевых действий начнут выдавать без заявлений
В России упростили правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий. Теперь для получения документа военнослужащим не нужно подавать заявления, сообщил на заседании координационного совета по потребностям спецоперации премьер-министр Михаил Мишустин.
«Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление, ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. Это позволит бойцам, их родным получать льготы и помощь более оперативно», – пояснил Мишустин.
Премьер добавил, что правительство продолжает работу по обеспечению всех необходимых социальных гарантий военнослужащим. Статус ветерана боевых действий получат все, кто участвует в спецоперации, и каждому военному будут доступны предусмотренные государством меры поддержки, подчеркнул глава кабмина.
Президент Владимир Путин ранее предложил продвигать ветеранов спецоперации на руководящие должности в Вооруженных силах, правоохранительных органах и спецслужбах. По его словам, во время боевых действий в войсках обнаружились «паркетные генералы», но их быстро сменили на посту нужные люди.