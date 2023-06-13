Путин предложил продвигать ветеранов спецоперации в руководство спецслужб
Ветеранов спецоперации необходимо продвигать на руководящие должности в правоохранительных органах и спецслужбах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня.
«Ветеранов спецоперации надо двигать в руководство не только ВС РФ, но и правоохранительных органов и спецслужб», – заявил глава государства (цитата по ТАСС).
По словам Путина, на фоне проведения спецоперации в России вскрылись «паркетные генералы», но они очень быстро показали свою неэффективность, позволив продвинуться нужным людям.
На встрече президент также рассказал, что России необходимо расширить работу спецслужб на фоне работы украинской агентуры. «Нам нужно просто улучшать работу правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы», – отметил президент (цитата по «РИА Новости»).
9 июня Минобороны предложило наделить статусом ветерана боевых действий лиц, которые защищают регионы, прилегающие к районам спецоперации на Украине, и в новых субъектах. В апреле президент РФ подписал закон о наделении статусом ветеранов и инвалидов боевых действий ополченцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 г.