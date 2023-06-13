Путин предложил продвигать ветеранов спецоперации в руководство спецслужб

На встрече президент также рассказал, что России необходимо расширить работу спецслужб на фоне работы украинской агентуры. «Нам нужно просто улучшать работу правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы», – отметил президент (цитата по «РИА Новости»).