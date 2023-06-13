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Путин предложил продвигать ветеранов спецоперации в руководство спецслужб

Ведомости

Ветеранов спецоперации необходимо продвигать на руководящие должности в правоохранительных органах и спецслужбах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня.

«Ветеранов спецоперации надо двигать в руководство не только ВС РФ, но и правоохранительных органов и спецслужб», – заявил глава государства (цитата по ТАСС).

По словам Путина, на фоне проведения спецоперации в России вскрылись «паркетные генералы», но они очень быстро показали свою неэффективность, позволив продвинуться нужным людям.

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На встрече президент также рассказал, что России необходимо расширить работу спецслужб на фоне работы украинской агентуры. «Нам нужно просто улучшать работу правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы», – отметил президент (цитата по «РИА Новости»).

9 июня Минобороны предложило наделить статусом ветерана боевых действий лиц, которые защищают регионы, прилегающие к районам спецоперации на Украине, и в новых субъектах. В апреле президент РФ подписал закон о наделении статусом ветеранов и инвалидов боевых действий ополченцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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