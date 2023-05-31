Как регионы готовятся к открытию филиалов фонда «Защитники Отечества»Они должны начать работать с 1 июня
Филиалы фонда поддержки ветеранов боевых действий «Защитники Отечества» (учрежден 3 апреля) должны начать функционировать в регионах к 1 июня. В эти дни открываются филиалы во всех субъектах Федерации, сообщила председатель правления фонда Анна Цивилева в Госдуме на мероприятии, посвященном реабилитации участников спецоперации. «У нас полностью набрана команда региональных представителей фонда и 3071 социальный координатор, которые будут непосредственно работать с семьями, ходить к ним», – сообщила Цивилева.
Кроме того, у организации появится сайт. Фонд уже получает обращения от граждан: к примеру, они просят ускорить процедуру оформления статуса инвалида боевых действий.
Структура филиалов, по словам Цивилевой, будет предполагать медицинское, социальное и общественное направления работы. Цивилева сообщила, что у каждого центра будет один руководитель и шесть человек в подчинении. «Но в каждом субъекте есть еще социальные координаторы – это тоже наши сотрудники, которые уже находятся в муниципалитетах. Их количество фиксированное – в зависимости от числа мобилизованных от данного субъекта: один соцкоординатор курирует 40 человек, если есть инвалидность, и 80–100, если инвалидности нет», – пояснила она. Количество мобилизованных от каждой территории власти ранее не разглашали.
Некоторые субъекты уже открыли филиалы, другие завершают подготовку. Ярославский филиал фонда «Защитники Отечества» арендовал помещение в историческом здании в центре города, открытие запланировано на 31 мая. Штат филиала будет состоять из 127 человек – 120 социальных координаторов и семи сотрудников с управленческим функционалом. На первом этапе филиал будет оказывать социальную и медицинскую поддержку только ветеранам спецоперации, но в будущем планируется помогать и другим ветеранам, в первую очередь Великой Отечественной войны. «Предполагается оказание помощи данным жителям Ярославской области по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. Речь идет о получении образования, профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и др. Ветеранов спецоперации обеспечат необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации», – сообщил «Ведомостям» представитель филиала.
Новгородский филиал фонда откроется 31 мая, в этот же день в городе начнет действовать региональный центр поддержки «Возвращение». Для удобства вернувшихся из зоны боевых действий бойцов и их родных и филиал фонда, и центр «Возвращение» будут располагаться в одном здании – рядом с Новгородской областной клинической больницей и областным госпиталем ветеранов войн, сообщил «Ведомостям» губернатор Андрей Никитин. «По сути, эти учреждения позволят всем жителям нашего региона, относящимся к этой категории, в одном месте получить всю необходимую комплексную поддержку – от оформления социальных пособий и различных документов до содействия в переобучении или открытии собственного дела», – сказал Никитин.
Филиал «Защитников Отечества» в Вологодской области открылся 30 мая. В тот же день открытие филиалов состоялось в Курске, Тамбове, Петропавловске-Камчатском и др. В Хабаровске открытие филиала пройдет на месте отделения челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы им. Д. Н. Матвеева. Фонд заработал до 1 июня, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, чтобы оперативнее показать людям, что о них стремятся позаботиться.