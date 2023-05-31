Как регионы готовятся к открытию филиалов фонда «Защитники Отечества»

Структура филиалов, по словам Цивилевой, будет предполагать медицинское, социальное и общественное направления работы. Цивилева сообщила, что у каждого центра будет один руководитель и шесть человек в подчинении. «Но в каждом субъекте есть еще социальные координаторы – это тоже наши сотрудники, которые уже находятся в муниципалитетах. Их количество фиксированное – в зависимости от числа мобилизованных от данного субъекта: один соцкоординатор курирует 40 человек, если есть инвалидность, и 80–100, если инвалидности нет», – пояснила она. Количество мобилизованных от каждой территории власти ранее не разглашали.