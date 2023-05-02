В регионах появятся музеи, посвященные специальной военной операции на Украине

В регионах появятся музеи, посвященные специальной военной операции на УкраинеМинкультуры и другие ответственные ведомства уже ведут сбор необходимых экспонатов
В России будут созданы музеи, посвященные специальной военной операции на Украине и подвигам ее участников. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. Доклад по этой теме глава государства ждет до 30 декабря 2023 г.
Задача «обеспечить создание музеев» в регионах поставлена руководителям Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны. Они должны выполнить ее совместно с региональными властями при участии директора Службы внешней разведки, руководителя Российского исторического общества (РИО) Сергея Нарышкина. Помимо этого Путин поручил Минобороны и Минкультуры при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со спецоперацией.
Представитель пресс-службы Минкультуры сообщил «Ведомостям», что в апреле министерство совместно с РИО создало межмузейную рабочую группу по комплектованию экспонатов, связанных с «историей вооруженной агрессии Украины против народа Донбасса и проведением специальной военной операции на Украине». В нее вошли Государственный исторический музей (ГИМ), Музей Победы, музей-заповедник «Сталинградская битва», Государственный центральный музей современной истории России и др. В ГИМ уже готовят выставку, говорит собеседник «Ведомостей» в этом музее.
Какие выставки проводили в честь событий на Украине
В марте 2022 г. в столичном Музее Победы был запущен выставочный проект «Zаветам Vерны» о героях спецоперации. На церемонии открытия присутствовал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. На сайте музея говорится, что центральной частью выставки стала копия одного из барельефов мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донбассе: он существенно пострадал в ходе боев между вооруженными формированиями ДНР и ВСУ Украины в 2014 г. Музей Победы продлил работу выставки до 28 мая 2023 г.
22 февраля – 16 апреля в павильоне 57 на ВДНХ прошла выставка «Украина. На переломах эпох» с проектом в цифровом формате «Герои спецоперации». Создатели проекта, как они утверждают, охватили историю страны, включая «распад СССР и начало новейшей истории Украины, трагедию Донбасса и возвращение Крыма и юго-восточных регионов в Россию – огромный и непростой путь». Аналогичные выставки о спецоперации появились и в других регионах – Иркутской, Рязанской, Ростовской областях, Пермском крае, Ингушетии и др.
РИО на протяжении долгого времени собирает предметы, имеющие отношение к спецоперации, а члены межмузейной группы регулярно выезжают на новые территории, где собирают экспонаты, говорит врио председателя правления РИО Руслан Гагкуев. «Утвержденное президентом поручение открывает новые перспективы в подобной просветительской работе, чтобы наполнить будущие музеи и экспозиции, посвященные событиям спецоперации, помогут этому десятки тысяч экспонатов, накопленных за время работы межмузейной группы Минкультуры РФ», – добавил он.
«За время работы группы было собрано более 12 500 предметов. Сотрудники музеев собирают артефакты, проводят репортажные съемки, в том числе интервью с местными жителями. В связи с поручением президента РФ Минкультуры проработает алгоритм передачи собранных артефактов в музейные коллекции регионов страны», – отметил представитель пресс-службы Минкультуры. По инициативе министерства создается ассоциация исторических и военно-исторических музеев России, одной из ключевых функций которой станет оказание методической помощи региональным и муниципальным музеям по подготовке экспозиций, посвященных спецоперации, добавил представитель пресс-службы.