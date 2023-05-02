В регионах появятся музеи, посвященные специальной военной операции на Украине

Какие выставки проводили в честь событий на Украине

В марте 2022 г. в столичном Музее Победы был запущен выставочный проект «Zаветам Vерны» о героях спецоперации. На церемонии открытия присутствовал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. На сайте музея говорится, что центральной частью выставки стала копия одного из барельефов мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донбассе: он существенно пострадал в ходе боев между вооруженными формированиями ДНР и ВСУ Украины в 2014 г. Музей Победы продлил работу выставки до 28 мая 2023 г.

22 февраля – 16 апреля в павильоне 57 на ВДНХ прошла выставка «Украина. На переломах эпох» с проектом в цифровом формате «Герои спецоперации». Создатели проекта, как они утверждают, охватили историю страны, включая «распад СССР и начало новейшей истории Украины, трагедию Донбасса и возвращение Крыма и юго-восточных регионов в Россию – огромный и непростой путь». Аналогичные выставки о спецоперации появились и в других регионах – Иркутской, Рязанской, Ростовской областях, Пермском крае, Ингушетии и др.