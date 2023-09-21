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Лавров не будет общаться с американской стороной на Генассамблее ООН

Ведомости

В графике министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не предусмотрены контакты с американской стороной, а также Великобританией и другими странами НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«У нас контакты со странами Азии, Латинской Америки, Африки, с дружественными странами, международными организациями», – уточнила Захарова.

20 сентября на заседании Совета безопасности ООН Лавров заявил об увеличении рисков глобального конфликта из-за того, что Запад обращается к уставным нормам и принципам «исключительно сообразно своим геополитическим потребностям». Он также напомнил о важности принципов суверенного равенства государств, права народов на самоопределение, невмешательства во внутренние процессы и уважения территориальной целостности стран.

78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. В ней участвуют главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций. Они изучат варианты решения глобальных проблем, способствующие укреплению мира, безопасности и устойчивому развитию. Лавров возглавляет российскую делегацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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