Лавров не будет общаться с американской стороной на Генассамблее ООН
В графике министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не предусмотрены контакты с американской стороной, а также Великобританией и другими странами НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».
«У нас контакты со странами Азии, Латинской Америки, Африки, с дружественными странами, международными организациями», – уточнила Захарова.
20 сентября на заседании Совета безопасности ООН Лавров заявил об увеличении рисков глобального конфликта из-за того, что Запад обращается к уставным нормам и принципам «исключительно сообразно своим геополитическим потребностям». Он также напомнил о важности принципов суверенного равенства государств, права народов на самоопределение, невмешательства во внутренние процессы и уважения территориальной целостности стран.
78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. В ней участвуют главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций. Они изучат варианты решения глобальных проблем, способствующие укреплению мира, безопасности и устойчивому развитию. Лавров возглавляет российскую делегацию.