Лавров не будет общаться с американской стороной на Генассамблее ООН

20 сентября на заседании Совета безопасности ООН Лавров заявил об увеличении рисков глобального конфликта из-за того, что Запад обращается к уставным нормам и принципам «исключительно сообразно своим геополитическим потребностям». Он также напомнил о важности принципов суверенного равенства государств, права народов на самоопределение, невмешательства во внутренние процессы и уважения территориальной целостности стран.