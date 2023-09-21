В Брянской области власти ввели режим ЧС после обстрела села украинским танком
Украинский танк обстрелял Чаусовское сельское поселение Погарского района, на территории поселения введен режим ЧС. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок, передает «РИА Новости».
«Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц», – пояснил он.
Цыганок уточнил, что власти пока не получали заявление от собственников о том, какое именно имущество пострадало в результате обстрела.
Погарский район на юге граничит с Черниговской областью Украины. В него входят одно городское и 12 сельских поселений, включая Чаусовское.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз периодически сообщает об обстрелах Погарского района со стороны Украины. В частности, 7 сентября ВСУ выпустили по селу Случевск более 30 снарядов из РСЗО «Град». В результате никто не пострадал, но был полностью уничтожен жилой дом и частично нарушено энергоснабжение.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.