В Брянской области власти ввели режим ЧС после обстрела села украинским танком

Губернатор Брянской области Александр Богомаз периодически сообщает об обстрелах Погарского района со стороны Украины. В частности, 7 сентября ВСУ выпустили по селу Случевск более 30 снарядов из РСЗО «Град». В результате никто не пострадал, но был полностью уничтожен жилой дом и частично нарушено энергоснабжение.