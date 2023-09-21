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Генсек ООН заявил об «открытых вратах ада» из-за изменения климата

Ведомости

Человечество открыло «врата ада» в связи с воздействием на климат и движется теперь к опасному и нестабильному миру, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления во всемирной организации.

«Наше внимание здесь сосредоточено на климатических решениях, и наша задача является неотложной. Человечество открыло врата ада <...> фермеры наблюдают, как наводнения уносят урожай, изнуряющие температуры порождают болезни <...> Действия по борьбе с изменением климата ничтожны по сравнению с масштабом проблемы», – приводит его слова ABC News.

Генсек ООН при этом подчеркнул в интервью CNN, что будущее не предопределено, поблагодарив климатических активистов, бизнесменов и правительства за вклад в поэтапный отказ от ископаемого топлива. При этом Гутерриш отметил, что у него как у генсенка ООН нет какой-либо власти и ресурсов для изменения ситуации с климатом, но она есть у государств – членов всемирной организации. При этом осуществление ими этой власти сейчас невозможно из-за беспрецедентного уровня раскола между сверхдержавами.

«Даже во времена холодной войны все было более предсказуемо, чем сегодня», – добавил он.

19 сентября Гутерриш в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что мировое сообщество приблизилось к масштабному расколу в экономической и финансовой системах. По его словам, созданные во второй половине XX в. международные структуры «застыли во времени», не отражая современных реалий. Мир же при этом изменился и движется в сторону многополярности. В связи с этим мировые институты нуждаются в реформировании, уверен Гутерриш.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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