Генсек ООН заявил об «открытых вратах ада» из-за изменения климата

Генсек ООН при этом подчеркнул в интервью CNN, что будущее не предопределено, поблагодарив климатических активистов, бизнесменов и правительства за вклад в поэтапный отказ от ископаемого топлива. При этом Гутерриш отметил, что у него как у генсенка ООН нет какой-либо власти и ресурсов для изменения ситуации с климатом, но она есть у государств – членов всемирной организации. При этом осуществление ими этой власти сейчас невозможно из-за беспрецедентного уровня раскола между сверхдержавами.