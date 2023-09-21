Президент Южной Кореи назвал «прямой провокацией» возможную помощь России КНДР

Выступая на ежегодной Генеральной ассамблее ООН, президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией», и Сеул и его союзники не будут бездействовать, пишет Reuters.