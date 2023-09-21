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Президент Южной Кореи назвал «прямой провокацией» возможную помощь России КНДР

Ведомости

Выступая на ежегодной Генеральной ассамблее ООН, президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией», и Сеул и его союзники не будут бездействовать, пишет Reuters.

Юн подчеркнул, что такой сценарий будет угрожать миру и безопасности Южной Кореи.

Официальный визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Лидер КНДР провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками. Центральное телеграфное агентство в Пхеньяне по итогам визита сообщило, что Ким Чен Ын еще больше углубил дружественные отношения с Путиным, российским правительством и народом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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