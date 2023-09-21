Президент Южной Кореи назвал «прямой провокацией» возможную помощь России КНДР
Выступая на ежегодной Генеральной ассамблее ООН, президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией», и Сеул и его союзники не будут бездействовать, пишет Reuters.
Юн подчеркнул, что такой сценарий будет угрожать миру и безопасности Южной Кореи.
Официальный визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Лидер КНДР провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками. Центральное телеграфное агентство в Пхеньяне по итогам визита сообщило, что Ким Чен Ын еще больше углубил дружественные отношения с Путиным, российским правительством и народом.