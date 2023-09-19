Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

Северокорейский лидер посетил космодром «Восточный», Приморский океанариум и главные достопримечательности Владивостока. Посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что Ким Чен Ын доволен своим визитом. Путин подарил ему на память о поездке перчатку от космического скафандра, побывавшую на орбите, а также карабин.