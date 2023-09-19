Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею после поездки в Россию. Его визит помог укрепить товарищеские отношения между странами, заявило Центральное телеграфное агентство в Пхеньяне.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын <...> завершил свой официальный визит доброй воли в Российскую Федерацию и проехал через пограничную станцию Думанга ранним утром 18 сентября. <...> Благодаря поездке <...> Ким Чен Ын еще больше углубил дружественные отношения <...> с президентом России товарищем [Владимиром] Путиным, российским правительством и народом», – подчеркнуло агентство.
Официальный визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками.
Северокорейский лидер посетил космодром «Восточный», Приморский океанариум и главные достопримечательности Владивостока. Посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что Ким Чен Ын доволен своим визитом. Путин подарил ему на память о поездке перчатку от космического скафандра, побывавшую на орбите, а также карабин.