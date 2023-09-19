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Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею после поездки в Россию. Его визит помог укрепить товарищеские отношения между странами, заявило Центральное телеграфное агентство в Пхеньяне.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын <...> завершил свой официальный визит доброй воли в Российскую Федерацию и проехал через пограничную станцию Думанга ранним утром 18 сентября. <...> Благодаря поездке <...> Ким Чен Ын еще больше углубил дружественные отношения <...> с президентом России товарищем [Владимиром] Путиным, российским правительством и народом», – подчеркнуло агентство.

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Официальный визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками.

Северокорейский лидер посетил космодром «Восточный», Приморский океанариум и главные достопримечательности Владивостока. Посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что Ким Чен Ын доволен своим визитом. Путин подарил ему на память о поездке перчатку от космического скафандра, побывавшую на орбите, а также карабин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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