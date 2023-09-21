Путин прибыл в Великий Новгород

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к Госсовету, писали, что на заседании будут обсуждаться уже поднятые ранее вопросы развития служб занятости, а также целевое обучение студентов и изменения системы прогнозирования ситуации на рынке труда. Другой собеседник сообщил, что одна из сторон намерена попросить софинансирование строительства общежитий для вузов и ссузов.