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Путин прибыл в Великий Новгород

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород. Об этом сообщает «РИА Новости». 

По данным агентства, глава государства уже посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение». Путину показали оборудованную демонстрационную квартиру, которая адаптирована под особенности людей с ограниченными возможностями. 

Путин распорядился провести в Великом Новгороде 20-21 сентября расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в России. 20 сентября прошли предварительные дискуссии, призванные сформировать консолидированные выводы экспертов по ряду направлений, 21 сентября их представят президенту. Также ожидается, что Путин встретится с победителями чемпионата высоких технологий.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к Госсовету, писали, что на заседании будут обсуждаться уже поднятые ранее вопросы развития служб занятости, а также целевое обучение студентов и изменения системы прогнозирования ситуации на рынке труда. Другой собеседник сообщил, что одна из сторон намерена попросить софинансирование строительства общежитий для вузов и ссузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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