Путин прибыл в Великий Новгород
Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, глава государства уже посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение». Путину показали оборудованную демонстрационную квартиру, которая адаптирована под особенности людей с ограниченными возможностями.
Путин распорядился провести в Великом Новгороде 20-21 сентября расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в России. 20 сентября прошли предварительные дискуссии, призванные сформировать консолидированные выводы экспертов по ряду направлений, 21 сентября их представят президенту. Также ожидается, что Путин встретится с победителями чемпионата высоких технологий.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к Госсовету, писали, что на заседании будут обсуждаться уже поднятые ранее вопросы развития служб занятости, а также целевое обучение студентов и изменения системы прогнозирования ситуации на рынке труда. Другой собеседник сообщил, что одна из сторон намерена попросить софинансирование строительства общежитий для вузов и ссузов.