ВТО опубликовала запросы Украины к Польше, Венгрии и Словакии

ВТО опубликовала запросы Украины к Польше, Венгрии и СловакииКиев назвал возобновление эмбарго на импорт агропродукции дискриминационным
Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала запросы Украины к Венгрии, Польше и Словакии, поданные из-за возобновления эмбарго на поставки агропродукции. Документы опубликованы на сайте ВТО.
В них сказано, что Украина запросила консультации по этой теме. «Этот запрос предназначен для рассмотрения действующих законов, правил, политики и практики, а также любых изменений или поправки к тем законам, положениям, политике или практике, которые могут находиться в процессе или могут быть реализованы в будущем Республикой Польша или на уровне ЕС», – говорится в них.
В качестве правового обоснования жалоб указываются ряд статей Генерального соглашения о тарифах и торговле (GATT): о ввозе сельскохозяйственной продукции, ограничении свободы транзита зерна, публикации положения для ознакомления Киевом и др. «Эти меры являются дискриминационными, поскольку они применяются только к импорту из Украины, а не к импорту других членов ВТО», – говорится в документах. При этом в заявлениях указывается, что претензии могут быть расширены с появлением новых обстоятельств и сведений.
15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Несмотря на решение ЕК, Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго.
Украина подала иски к этим странам 18 сентября. Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявляла, что эти страны «нарушили свои международные обязательства» и не координируют свою торговую политику с ЕС, вводя односторонние ограничения. А это, согласно позиции Киева, «неприемлемо», поскольку эта политика «относится к исключительной компетенции ЕС», а не Венгрии, Польши и Словакии.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 19 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил Варшаву в том, что возобновление ею ограничений «превращает этот вопрос в триллер», и этим они якобы помогают России.
В ответ 20 сентября посол Украины в Польше Василий Зварыч был вызван в МИД республики, о чем сообщила пресс-служба ведомства. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский передал Зварычу «решительный протест польской стороны». «Давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не являются подходящими методами разрешения споров между двумя странами», – ответил Яблоньский. 20 сентября министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявлял, что иск Украины ВТО не имеет правовой основы.
По словам и.о. заведующего кафедры международного права, доцента юридического факультета МГУ Ольги Кадышевой, нонсенс ситуации заключается в том, что в качестве ответчика выступает не ЕС, а эти три страны. «В ВТО сами государства-члены ЕС не выступают истцами или ответчиками в процедуре разрешения споров ВТО, их представляет ЕС. С другой стороны, основной документ, регламентирующий разрешение споров в рамках ВТО не содержит механизмов, в соответствии с которыми можно было бы отказать Украине в принятии запросов о проведении консультаций», – отмечает она. По мнению Кадышевой, с учетом политического контекста запросы вряд ли продвинуться дальше до создания третейских групп.