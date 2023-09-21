ВТО опубликовала запросы Украины к Польше, Венгрии и Словакии

По словам и.о. заведующего кафедры международного права, доцента юридического факультета МГУ Ольги Кадышевой, нонсенс ситуации заключается в том, что в качестве ответчика выступает не ЕС, а эти три страны. «В ВТО сами государства-члены ЕС не выступают истцами или ответчиками в процедуре разрешения споров ВТО, их представляет ЕС. С другой стороны, основной документ, регламентирующий разрешение споров в рамках ВТО не содержит механизмов, в соответствии с которыми можно было бы отказать Украине в принятии запросов о проведении консультаций», – отмечает она. По мнению Кадышевой, с учетом политического контекста запросы вряд ли продвинуться дальше до создания третейских групп.