Путин провел телефонный разговор с президентом Туркмении
Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие партнерских отношений, сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углубленного стратегического партнерства», – говорится в сообщении.
В опубликованной ранее поздравительной телеграмме Путин заявил о высоком вкладе Бердымухамедова в развитие отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменией, а также выразил надежду на продолжение совместной работы в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.
Ранее в мае Бердымухамедов наряду с шестью другими лидерами стран СНГ посетил праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В августе 2022 г. Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова – отца действующего главы государства.
Гурбангулы Бердымухамедов в феврале 2022 г. заявил о намерении уступить пост, который он занимал с 2007 г. На внеочередных выборах в том же году Сердар Бердымухамедов победил с 72,97% голосов. Его отец занял должность председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента).