Путин провел телефонный разговор с президентом Туркмении

Гурбангулы Бердымухамедов в феврале 2022 г. заявил о намерении уступить пост, который он занимал с 2007 г. На внеочередных выборах в том же году Сердар Бердымухамедов победил с 72,97% голосов. Его отец занял должность председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента).