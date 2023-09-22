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Путин провел телефонный разговор с президентом Туркмении

Ведомости

Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие партнерских отношений, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углубленного стратегического партнерства», – говорится в сообщении.

В опубликованной ранее поздравительной телеграмме Путин заявил о высоком вкладе Бердымухамедова в развитие отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменией, а также выразил надежду на продолжение совместной работы в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

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Ранее в мае Бердымухамедов наряду с шестью другими лидерами стран СНГ посетил праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В августе 2022 г. Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова – отца действующего главы государства.

Гурбангулы Бердымухамедов в феврале 2022 г. заявил о намерении уступить пост, который он занимал с 2007 г. На внеочередных выборах в том же году Сердар Бердымухамедов победил с 72,97% голосов. Его отец занял должность председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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