Кремль ожидает усиления трений между Польшей и Украиной

«Мы с вами видим, что есть определенные трения между Варшавой и Киевом. Собственно, мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать <...> Понимаем, что между Киевом и другими столицами Европы также будут нарастать со временем трения, это неизбежно», – рассказал Песков.