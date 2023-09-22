Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с ближайшими соседями России
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого были подняты вопросы отношений с ближайшими соседями, сообщила пресс-служба Кремля.
В начале совещания президент России предложил членам Совбеза поговорить о ситуации, связанной с развитием отношений с ближайшими соседями и партнерами. «Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», – уточнил Путин.
С докладами на совещании выступят несколько человек. Глава государства предложил директору ФСБ Александру Бортникову начать с вопросов безопасности.
На совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и др.
В предыдущий раз, 14 сентября, Путин также обсуждал с членами Совбеза развитие отношений с соседями и союзниками. Помимо этого была затронута тема обеспечения интересов России во взаимодействии со странами дальнего зарубежья. В августе Путин предложил Совбезу обсудить поддержку соотечественников за рубежом и другие вопросы, «предусмотренные повесткой дня».