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Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с ближайшими соседями России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого были подняты вопросы отношений с ближайшими соседями, сообщила пресс-служба Кремля.

В начале совещания президент России предложил членам Совбеза поговорить о ситуации, связанной с развитием отношений с ближайшими соседями и партнерами. «Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», – уточнил Путин.

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С докладами на совещании выступят несколько человек. Глава государства предложил директору ФСБ Александру Бортникову начать с вопросов безопасности.

На совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и др.

В предыдущий раз, 14 сентября, Путин также обсуждал с членами Совбеза развитие отношений с соседями и союзниками. Помимо этого была затронута тема обеспечения интересов России во взаимодействии со странами дальнего зарубежья. В августе Путин предложил Совбезу обсудить поддержку соотечественников за рубежом и другие вопросы, «предусмотренные повесткой дня».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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