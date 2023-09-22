Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с ближайшими соседями России

В предыдущий раз, 14 сентября, Путин также обсуждал с членами Совбеза развитие отношений с соседями и союзниками. Помимо этого была затронута тема обеспечения интересов России во взаимодействии со странами дальнего зарубежья. В августе Путин предложил Совбезу обсудить поддержку соотечественников за рубежом и другие вопросы, «предусмотренные повесткой дня».