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Посольство РФ сочло сфабрикованной историей депортацию из Софии настоятеля РПЦ

Ведомости

История с высылкой из Болгарии настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух сотрудников храма готовилась заранее и является сфабрикованной. Каких-либо конкретных обвинений в его адрес выдвинуто не было, рассказала посол РФ в республике Элеонора Митрофанова в эфире «Россия-24».

«Это все готовилось заранее, это было все по решению премьер-министр или министерского совета. Конечно, мы расцениваем это как крайне недружественный шаг <...> Это все абсолютно сфабрикованная история, причем ничего конкретного не было сказано, было сказано, что они [священнослужители] угроза нацбезопасности Болгарии», – рассказала она.

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Храм св. Николая Мирликийского, в котором располагалось подворье, приостановит работу, его дальнейшую судьбу будет решать РПЦ, добавила она. Россия, отметила Митрофанова, ответит на этот шаг Софии, но зеркальные меры против подворья Болгарской православной церкви в Москве приниматься не будут.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в свою очередь заявил, что не участвовал в принятии решения о высылке, его приняли спецслужбы. «Существует секретный доклад Государственного агентства национальной безопасности, который показывает, что они совершали действия, которые не соответствовали их статусу в Болгарии», – пояснил он журналистам (цитата по ТАСС).

Согласно данным на сайте РПЦ, архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья в Софии в марте 2018 г. До этого занимал должность представителя патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. В сан архимандрита он был возведен в 2016 г. 

В декабре 2022 г. протестующие заблокировали церковь Святого Николая в Софии, в которой находились Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги и выражали недовольство визитом митрополита, который является главой отдела внешних церковных связей РПЦ.  Протестующие утверждали, что служба посвящена победе русской армии на Украине, но эту информацию опровергли в российском посольстве. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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