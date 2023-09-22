Посольство РФ сочло сфабрикованной историей депортацию из Софии настоятеля РПЦ

«Это все готовилось заранее, это было все по решению премьер-министр или министерского совета. Конечно, мы расцениваем это как крайне недружественный шаг <...> Это все абсолютно сфабрикованная история, причем ничего конкретного не было сказано, было сказано, что они [священнослужители] угроза нацбезопасности Болгарии», – рассказала она.