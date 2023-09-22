Посольство РФ сочло сфабрикованной историей депортацию из Софии настоятеля РПЦ
История с высылкой из Болгарии настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух сотрудников храма готовилась заранее и является сфабрикованной. Каких-либо конкретных обвинений в его адрес выдвинуто не было, рассказала посол РФ в республике Элеонора Митрофанова в эфире «Россия-24».
«Это все готовилось заранее, это было все по решению премьер-министр или министерского совета. Конечно, мы расцениваем это как крайне недружественный шаг <...> Это все абсолютно сфабрикованная история, причем ничего конкретного не было сказано, было сказано, что они [священнослужители] угроза нацбезопасности Болгарии», – рассказала она.
Храм св. Николая Мирликийского, в котором располагалось подворье, приостановит работу, его дальнейшую судьбу будет решать РПЦ, добавила она. Россия, отметила Митрофанова, ответит на этот шаг Софии, но зеркальные меры против подворья Болгарской православной церкви в Москве приниматься не будут.
Премьер-министр Болгарии Николай Денков в свою очередь заявил, что не участвовал в принятии решения о высылке, его приняли спецслужбы. «Существует секретный доклад Государственного агентства национальной безопасности, который показывает, что они совершали действия, которые не соответствовали их статусу в Болгарии», – пояснил он журналистам (цитата по ТАСС).
Согласно данным на сайте РПЦ, архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья в Софии в марте 2018 г. До этого занимал должность представителя патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. В сан архимандрита он был возведен в 2016 г.
В декабре 2022 г. протестующие заблокировали церковь Святого Николая в Софии, в которой находились Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги и выражали недовольство визитом митрополита, который является главой отдела внешних церковных связей РПЦ. Протестующие утверждали, что служба посвящена победе русской армии на Украине, но эту информацию опровергли в российском посольстве.