Лукашенко указал на причастность США к конфликту Польши и Украины
За разногласиями Польши и Украины стоят США, так как Варшаве «из-за океана дали отмашку», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это», – сказал Лукашенко на пленарном заседании семинара – совещания о развитии животноводства (цитата по «БелТА»).
При этом президент подчеркнул, что Белоруссии нужно защищаться, так как «мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши».
Конфликт между Варшавой и Киевом обострился на фоне эмбарго на поставки украинских агропродуктов на рынок Польши. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинил Варшаву в том, что запрет помогает России. В ответ 20 сентября посол Украины в Польше Василий Зварыч был вызван в МИД. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский передал Зварычу «решительный протест польской стороны».
20 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял в эфире Polsat, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, так как сама активно вооружается. 21 сентября пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша будет выполнять «только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов».
Кремле заявили, что манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам. Кроме того, Москва ожидает нарастания трений между Польшей и Украиной, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.