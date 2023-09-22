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Медведев: Варшава уже давно не считает Киев равноценным партнером

Ведомости

Польша уже давно не считает Украину равноценным партнером и ждет, пока украинцы «погубят сами себя». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. 

«Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнером. В польский грош ее не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным – дают от ворот поворот», – написал он в своем Telegram-канале.

Медведев объяснил решение Варшавы отказаться от импорта украинского зерна и отказаться от поставок оружия Киева тем, что польские власти ждут, «пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят». Политик иронично добавил, что Польша «знает, что делать с чужими землями». 

«С такими союзниками и врагов не надо. <...> Одна надежда, что люди окажутся разумнее этих. И просто уберут их с политической доски. Или просто уберут, как это и происходило веками», – заключил Медведев.

15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. После этого Польша объявила о продлении запрета. С решением ЕК не согласились и другие страны, включая Венгрию и Словакию. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов.

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20 сентября президент Польши Анджей Дуда в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН сравнил Украину с утопающим и призвал Киев помнить о помощи Польши. «Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утянуть вас на глубину. Он может просто утопить спасателя», – сказал он.

После этого в Кремле заявили, что манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам. Кроме того, Москва ожидает нарастания трений между Польшей и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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