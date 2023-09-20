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Политика

Дуда призвал Украину помнить о помощи Польши

Ведомости

Украине следует помнить, что она получает помощь от Польши, заявил президент Анджей Дуда в Нью-Йорке после выступления на Генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщает Reuters.

«Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь, и помнила, что мы также являемся транзитной страной для Украины», – сказал Дуда.

Польский лидер заявил, что если Украина подаст жалобу, то Польша объяснит ситуацию в трибунале. Он подчеркнул, что запрет касается именно импорта, а не транзита украинского зерна.

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«Я бы сравнил это с утопающим. Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утянуть вас на глубину. Он может просто утопить спасателя», – резюмировал Дуда.

15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о продлении запрета на импорт украинского зерна. С решением ЕК не согласились и другие страны, в частности Венгрия и Словакия. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго против ввоза украинских сельхозпродуктов на свой внутренней рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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