Дуда призвал Украину помнить о помощи Польши

15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о продлении запрета на импорт украинского зерна. С решением ЕК не согласились и другие страны, в частности Венгрия и Словакия. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго против ввоза украинских сельхозпродуктов на свой внутренней рынок.