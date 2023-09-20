Дуда призвал Украину помнить о помощи Польши
Украине следует помнить, что она получает помощь от Польши, заявил президент Анджей Дуда в Нью-Йорке после выступления на Генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщает Reuters.
«Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь, и помнила, что мы также являемся транзитной страной для Украины», – сказал Дуда.
Польский лидер заявил, что если Украина подаст жалобу, то Польша объяснит ситуацию в трибунале. Он подчеркнул, что запрет касается именно импорта, а не транзита украинского зерна.
«Я бы сравнил это с утопающим. Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утянуть вас на глубину. Он может просто утопить спасателя», – резюмировал Дуда.
15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о продлении запрета на импорт украинского зерна. С решением ЕК не согласились и другие страны, в частности Венгрия и Словакия. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго против ввоза украинских сельхозпродуктов на свой внутренней рынок.