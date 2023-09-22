В США запретят субсидировать производство полупроводников в Китае

Положение, впервые предложенное в марте, устанавливает «оградительные барьеры», ограничивая получателей американского финансирования в расширении производства полупроводников в зарубежных странах, таких как Китай и Россия. Кроме того, им запрещается участвовать в совместных исследованиях или лицензировании технологий с зарубежными компаниями. Если получатели финансирования нарушают установленные ограничения, министерство торговли может вернуть выделенные средства.