В США запретят субсидировать производство полупроводников в Китае
В министерстве торговли США завершается разработка правил, направленных на предотвращение использования субсидий на производство полупроводников Китаем и другими странами, представляющими угрозу национальной безопасности США, сообщает Reuters.
После публикации этих правил администрация президента США Джо Байдена сможет выделить $39 млрд в виде субсидий на производство полупроводников. В целом знаковый закон «Чипы и наука» предусматривает выделение $52,7 млрд на производство полупроводников в США, исследования и развитие рабочей силы, уточняет агентство.
Положение, впервые предложенное в марте, устанавливает «оградительные барьеры», ограничивая получателей американского финансирования в расширении производства полупроводников в зарубежных странах, таких как Китай и Россия. Кроме того, им запрещается участвовать в совместных исследованиях или лицензировании технологий с зарубежными компаниями. Если получатели финансирования нарушают установленные ограничения, министерство торговли может вернуть выделенные средства.
«Мы должны быть абсолютно бдительны, чтобы ни один пенни из этих средств не помог Китаю опередить нас», – цитирует Reuters заявление министра торговли Джины Раймондо.
На фоне противоборства с Китаем США пытаются перетянуть Вьетнам на свою сторону. 11 сентября Байден в ходе визита во Вьетнам заявил о «новом этапе» отношений Ханоя и Вашингтона: страны заключили соглашение о стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Стороны также заключили соглашения в сфере поставок полупроводников для американской промышленности.