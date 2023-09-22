WADA выдвинуло ультиматум Российскому антидопинговому агентству

Исполнительный комитет WADA единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA в декабре 2019 г. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось статуса соответствия после антидопингового скандала, когда WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 гг. Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. В мае 2023 г. в Монреале прошло очередное заседание исполкома WADA, на котором стало известно, что РУСАДА останется под санкциями на неопределенный срок.