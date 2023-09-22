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WADA выдвинуло ультиматум Российскому антидопинговому агентству

Ведомости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на региональных, континентальных и мировых чемпионатах и других соревнованиях, проводимых крупными организациями, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет соответствовать критериям Всемирного антидопингового кодекса. Об этом сообщается на сайте организации.

У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления, чтобы оспорить решение.

Среди возможных последствий также указано лишение всех привилегий WADA, невозможность занимать какие-либо должности в организации и отказ в проведении крупных соревнований.

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Исполнительный комитет WADA единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA в декабре 2019 г. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось статуса соответствия после антидопингового скандала, когда WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 гг. Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. В мае 2023 г. в Монреале прошло очередное заседание исполкома WADA, на котором стало известно, что РУСАДА останется под санкциями на неопределенный срок.

21 сентября сообщалось, что Россия осталась единственным из крупных плательщиков, до сих пор не сделавшим ежегодный взнос за 2023 г. в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Министерство спорта РФ пояснило, что сумма платежа в размере $1,27 млн рассчитана на основе шкалы взносов страны в Совет Европы. В связи с выходом РФ из этой организации 16 марта 2022 г. в Минспорта считают действующие финансовые критерии неприемлемыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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