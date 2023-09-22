WADA выдвинуло ультиматум Российскому антидопинговому агентству
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на региональных, континентальных и мировых чемпионатах и других соревнованиях, проводимых крупными организациями, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет соответствовать критериям Всемирного антидопингового кодекса. Об этом сообщается на сайте организации.
У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления, чтобы оспорить решение.
Среди возможных последствий также указано лишение всех привилегий WADA, невозможность занимать какие-либо должности в организации и отказ в проведении крупных соревнований.
Исполнительный комитет WADA единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA в декабре 2019 г. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось статуса соответствия после антидопингового скандала, когда WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 гг. Комиссия организации, которая изучала базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. В мае 2023 г. в Монреале прошло очередное заседание исполкома WADA, на котором стало известно, что РУСАДА останется под санкциями на неопределенный срок.
21 сентября сообщалось, что Россия осталась единственным из крупных плательщиков, до сих пор не сделавшим ежегодный взнос за 2023 г. в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Министерство спорта РФ пояснило, что сумма платежа в размере $1,27 млн рассчитана на основе шкалы взносов страны в Совет Европы. В связи с выходом РФ из этой организации 16 марта 2022 г. в Минспорта считают действующие финансовые критерии неприемлемыми.