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СМИ узнали об использовании британских ракет Storm Shadow для удара по Севастополю

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты Storm Shadow британского производства при нанесении ударов по Севастополю 22 сентября, сообщает Sky News со ссылкой на представителя украинских ВВС.

«Ракеты Storm Shadow были применены Украиной для нанесения ударов по штабу Черноморского флота», – говорится в сообщении. Данные о количестве примененных ракет издание не приводит.

22 сентября армия Украины совершила атаку на Севастополь. Снаряды попали в штаб Черноморского флота, который находится в центре города. От ударной волны выбило стекла в 10 жилых домах. В результате атаки один военнослужащий пропал без вести, сообщали в Минобороны России.

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ВСУ уже применяли эти ракеты для нанесения ударов по территории России. В частности, ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе, семь из них были сбиты ПВО, сообщили в Минобороны РФ. Позже в тот день Sky News передавал, что речь идет именно о ракетах Storm Shadow.

О передаче Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow дальностью до 240 км от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало о перехвате данных ракеты в ходе боев в зоне проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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