СМИ узнали об использовании британских ракет Storm Shadow для удара по Севастополю

ВСУ уже применяли эти ракеты для нанесения ударов по территории России. В частности, ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе, семь из них были сбиты ПВО, сообщили в Минобороны РФ. Позже в тот день Sky News передавал, что речь идет именно о ракетах Storm Shadow.