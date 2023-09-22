Губернатор Севастополя опроверг сообщения об ударах по Севастопольской ТЭЦ
Севастопольская ТЭЦ и Балаклавская ТЭС не попадали под удары. Украинские паблики распространяют сообщения об обратном в попытке посеять панику, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. <...> Повторяю: отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию, играют на вашем волнении <...>. Доверяйте информации только из официальных источников», – призвал Развожаев.
ВСУ совершили атаку на Севастополь 22 сентября. Под ракетный удар попал штаб Черноморского флота. От ударной волны выбило стекла в 10 жилых домах в центре города.
Развожаев также сообщал, что в районе театра Луначарского на проспекте Нахимова в Севастополе упали обломки сбитой украинской ракеты. Он призвал жителей покинуть проспект, чтобы спецслужбы расчистили его от осколков снаряда.