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Губернатор Севастополя опроверг сообщения об ударах по Севастопольской ТЭЦ

Ведомости

Севастопольская ТЭЦ и Балаклавская ТЭС не попадали под удары. Украинские паблики распространяют сообщения об обратном в попытке посеять панику, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. <...> Повторяю: отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию, играют на вашем волнении <...>. Доверяйте информации только из официальных источников», – призвал Развожаев.

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ВСУ совершили атаку на Севастополь 22 сентября. Под ракетный удар попал штаб Черноморского флота. От ударной волны выбило стекла в 10 жилых домах в центре города.

Развожаев также сообщал, что в районе театра Луначарского на проспекте Нахимова в Севастополе упали обломки сбитой украинской ракеты. Он призвал жителей покинуть проспект, чтобы спецслужбы расчистили его от осколков снаряда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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