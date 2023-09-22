Губернатор Севастополя опроверг сообщения об ударах по Севастопольской ТЭЦ

«Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. <...> Повторяю: отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию, играют на вашем волнении <...>. Доверяйте информации только из официальных источников», – призвал Развожаев.