Жителей Севастополя попросили покинуть проспект Нахимова для уборки обломков ракеты

В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. Изначально министерство сообщило об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнило, что пока он числится пропавшим без вести. ТАСС писал, что обломки после ракетного удара по штабу разбросаны на сотни метров.