Жителей Севастополя попросили покинуть проспект Нахимова для уборки обломков ракеты
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил жителей домов по проспекту Нахимова собраться в кинотеатре «Победа» на время уборки частей сбитой ракеты после атаки на штаб Черноморского флота. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что оперштаб принял решение о повышенных мерах безопасности, чтобы расчистить территорию от частей сбитой ракеты.
«В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр «Победа» на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру», – говорится в его сообщении.
Развожаев уточнил, что ничего с собой брать не нужно. Люди смогут вернуться домой после окончания работы спецслужб.
Также оперштаб попросил жителей города на время работ не передвигаться на личном транспорте по маршруту: ул. Ленина – Суворова – Красный спуск – Днепровский мост – Ревякина – Ялтинское кольцо. Тех, кто находится на улице Ленина, Развожаев попросил отойти от дороги и не мешать «транспортировке части сбитой ракеты».
До этого губернатор сначала попросил тех, кто работает и живет рядом с театром Луначарского, не выходить из домов, закрыть окна и не подходить к ним. Театр находится на проспекте. Ранее Развожаев сообщал, что возле театра упал обломок сбитой ракеты.
В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в 10 жилых домах выбило стекла. Губернатор отметил, что мирные жители не пострадали, гражданская инфраструктура не получила повреждений. По центральному кольцу города отключили газоснабжение и электроснабжение, также снизили параметры водоснабжения.
В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. Изначально министерство сообщило об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнило, что пока он числится пропавшим без вести. ТАСС писал, что обломки после ракетного удара по штабу разбросаны на сотни метров.