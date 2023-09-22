Развожаев: в результате атаки на Севастополь выбило стекла в 10 жилых домах

Губернатор сообщил, что по центральному кольцу города отключено газоснабжение и электроснабжение, также снижены параметры водоснабжения. Он попросил жителей города временно снизить потребление воды, пока идет тушение пожара в штабе флота. Развожаев подчеркнул, что «все будет включено», как только будет ликвидирован огонь.