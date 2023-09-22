Развожаев: в результате атаки на Севастополь выбило стекла в 10 жилых домах
В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в 10 жилых домах выбило стекла. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По уточненной информации, от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали», – написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения. По его словам, остекление окон уже ведется.
Губернатор сообщил, что по центральному кольцу города отключено газоснабжение и электроснабжение, также снижены параметры водоснабжения. Он попросил жителей города временно снизить потребление воды, пока идет тушение пожара в штабе флота. Развожаев подчеркнул, что «все будет включено», как только будет ликвидирован огонь.
По сообщению Минобороны, в результате ракетного удара по штабу погиб один военнослужащий. Позже ведомство уточнило, что он не погиб, а пропал без вести.
За последние сутки интенсивность обстрелов Крыма возросла. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над территорией были сбиты крылатые ракеты. Конкретное местоположение он не назвал. До этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что украинская ракета была уничтожена за пределами Бахчисарая.