Газета
Политика

Развожаев: в результате атаки на Севастополь выбило стекла в 10 жилых домах

Ведомости

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в 10 жилых домах выбило стекла. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По уточненной информации, от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали», – написал он в своем Telegram-канале. 

Развожаев уточнил, что дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения. По его словам, остекление окон уже ведется.

Губернатор сообщил, что по центральному кольцу города отключено газоснабжение и электроснабжение, также снижены параметры водоснабжения. Он попросил жителей города временно снизить потребление воды, пока идет тушение пожара в штабе флота. Развожаев подчеркнул, что «все будет включено», как только будет ликвидирован огонь.

22 сентября губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. По его словам, осколок также упал возле Театра Луначарского. Позже Развожаев заявил, что гражданская инфраструктура не получила повреждений, никто из мирных жителей также не пострадал.

По сообщению Минобороны, в результате ракетного удара по штабу погиб один военнослужащий. Позже ведомство уточнило, что он не погиб, а пропал без вести.

За последние сутки интенсивность обстрелов Крыма возросла. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над территорией были сбиты крылатые ракеты. Конкретное местоположение он не назвал. До этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что украинская ракета была уничтожена за пределами Бахчисарая.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных