Развожаев: повреждений гражданской инфраструктуры в результате удара нет

22 сентября губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. По его словам, осколок также упал возле Театра Луначарского. Позже Развожаев предупредил еще об одной возможной атаке и призвал не выезжать в центр города и не выходить из зданий. Спустя примерно 30 минут губернатор заявил об отбое ракетной и авиационной опасности.