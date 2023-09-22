Развожаев: повреждений гражданской инфраструктуры в результате удара нет
В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе, по предварительной информации, гражданская инфраструктура не получила повреждений, никто из людей также не пострадал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, продолжается тушение пожара в штабе флота. Он призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
По сообщению Минобороны, в результате ракетного удара по штабу погиб один военнослужащий.
22 сентября губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. По его словам, осколок также упал возле Театра Луначарского. Позже Развожаев предупредил еще об одной возможной атаке и призвал не выезжать в центр города и не выходить из зданий. Спустя примерно 30 минут губернатор заявил об отбое ракетной и авиационной опасности.
За последние сутки интенсивность обстрелов Крыма возросла. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над территорией были сбиты крылатые ракеты. Конкретное местоположение он не назвал. До этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что украинская ракета была уничтожена за пределами Бахчисарая.
В Крыму регулярно сообщают о попытках Киева атаковать территорию полуострова. Ночью 22 сентября Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Позже ведомство заявило, что около 10:30 мск средства ПВО уничтожили украинскую авиационную управляемую ракету и два беспилотника у западного побережья Крыма.