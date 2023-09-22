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Моравецкий призвал Зеленского больше никогда не оскорблять Польшу

Ведомости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от дальнейших оскорблений в адрес Варшавы и поляков. Об этом сообщило информационное агентство PAP.

«Я призываю президента Зеленского больше никогда не высказывать оскорблений в адрес поляков, как он сделал во время своего выступления в ООН. Польша этого не позволит. Защита репутации нашей страны – это мой долг, а также важнейшая задача правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы», – подчеркнул польский премьер.

Зеленский на форуме Генеральной ассамблеи ООН ранее заявил, что некоторые страны Евросоюза имитируют солидарность, однако косвенно поддерживают Россию. После этого замгоссекретаря МИД Польши Павел Яблоньский выразил решительный протест послу украинскому послу в Варшаве Василию Зварычу. По словам Яблонского, это высказывание недостоверно по отношению к Польше.

Ранее по теме: Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия на Украину

Моравецкий сообщил 21 сентября, что Польша прекращает поставки оружия на Украину. Страна решила сосредоточиться на оснащении собственной армии. Премьер подчеркнул, что республика предоставит своим вооруженным силам самое современное оружие и постарается сделать свою армию одной из самых сильных в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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