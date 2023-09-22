Моравецкий призвал Зеленского больше никогда не оскорблять Польшу

«Я призываю президента Зеленского больше никогда не высказывать оскорблений в адрес поляков, как он сделал во время своего выступления в ООН. Польша этого не позволит. Защита репутации нашей страны – это мой долг, а также важнейшая задача правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы», – подчеркнул польский премьер.