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Политика

Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия на Украину

Ведомости

Польша остановила поставки оружия на Украину. Теперь страна сосредоточена на оснащении собственной армии, сообщил информационный портал Dziennik со ссылкой на премьера Матеуша Моравецкого.

«Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься — этого принципа мы придерживаемся, поэтому мы увеличили количество заказов», — сказал Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что республика предоставит своим вооруженным силам самое современное оружие и постарается сделать свою армию одной из самых сильных в Европе. Страна сделает ставку на модернизацию ВС и быстрое оснащение войск.

Моравецкий также предостерег Украину от продолжения конфликтной риторики. По его словам, сторонние провокаторы «рады, что между странами посеяно семя раздора».

После выступления президента Украины Владимира Зеленского на форуме Генеральной ассамблеи ООН замгоссекретаря МИД Польши Павел Яблоньский выразил решительный протест послу украинскому послу в Варшаве Василию Зварычу. Зеленский в своей речи заявил, что стран ЕС имитирует солидарность, но в то же время косвенно поддерживает Россию. Яблоньский подчеркнул, что это высказывание недостоверно по отношению к Польше.

Ранее по теме: Польша продлит запрет на ввоз зерна с Украины вопреки решению Еврокомиссии

Отношения между странами обострились после того, как Польша продлила эмбарго на импорт украинского зерна в Восточную Европу, несмотря на отмену ограничений со стороны Еврокомиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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