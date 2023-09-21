Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия на Украину

После выступления президента Украины Владимира Зеленского на форуме Генеральной ассамблеи ООН замгоссекретаря МИД Польши Павел Яблоньский выразил решительный протест послу украинскому послу в Варшаве Василию Зварычу. Зеленский в своей речи заявил, что стран ЕС имитирует солидарность, но в то же время косвенно поддерживает Россию. Яблоньский подчеркнул, что это высказывание недостоверно по отношению к Польше.