Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия на Украину
Польша остановила поставки оружия на Украину. Теперь страна сосредоточена на оснащении собственной армии, сообщил информационный портал Dziennik со ссылкой на премьера Матеуша Моравецкого.
«Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься — этого принципа мы придерживаемся, поэтому мы увеличили количество заказов», — сказал Моравецкий.
Польский премьер подчеркнул, что республика предоставит своим вооруженным силам самое современное оружие и постарается сделать свою армию одной из самых сильных в Европе. Страна сделает ставку на модернизацию ВС и быстрое оснащение войск.
Моравецкий также предостерег Украину от продолжения конфликтной риторики. По его словам, сторонние провокаторы «рады, что между странами посеяно семя раздора».
После выступления президента Украины Владимира Зеленского на форуме Генеральной ассамблеи ООН замгоссекретаря МИД Польши Павел Яблоньский выразил решительный протест послу украинскому послу в Варшаве Василию Зварычу. Зеленский в своей речи заявил, что стран ЕС имитирует солидарность, но в то же время косвенно поддерживает Россию. Яблоньский подчеркнул, что это высказывание недостоверно по отношению к Польше.
Отношения между странами обострились после того, как Польша продлила эмбарго на импорт украинского зерна в Восточную Европу, несмотря на отмену ограничений со стороны Еврокомиссии.