МИД Польши выразил протест украинскому послу из-за высказываний Зеленского

Яблоньский отметил, что давление на Польшу на международных форумах или обращение с жалобами в международные трибуналы не являются подходящими методами разрешения споров между государствами. Он также подчеркнул, что эти действия не будут эффективными в отношении Польши: польское правительство защищает интересы польских фермеров, что соответствует национальному, европейскому и международному законодательствам.