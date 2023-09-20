МИД Польши выразил протест украинскому послу из-за высказываний Зеленского
Заместитель госсекретаря МИД Польши Павел Яблоньский выразил решительный протест послу Украине в Варшаве Василию Зварычу из-за формулировок, которые содержались в заявлении украинского президента Владимира Зеленского на форуме Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба польского МИДа.
Польская сторона не согласилась с тезисами Зеленского о том, что часть стран ЕС имитирует солидарность, одновременно косвенно поддерживая Россию. Замглавы МИДа указал, что по отношению к Польше это высказывание не соответствует действительности.
Яблоньский отметил, что давление на Польшу на международных форумах или обращение с жалобами в международные трибуналы не являются подходящими методами разрешения споров между государствами. Он также подчеркнул, что эти действия не будут эффективными в отношении Польши: польское правительство защищает интересы польских фермеров, что соответствует национальному, европейскому и международному законодательствам.
Кроме того, замглавы МИДа выразил обеспокоенность публичными высказываниями представителей властей Украины, «навязывающих одностороннюю оптику в отношении многомерной проблемы экспорта украинской сельхозпродукции в соседние страны».
Яблоньский выразил надежду, что политика и общественная коммуникация украинских властей должны отражать фактический характер польско-украинских отношений, а также учитывать беспрецедентную помощь, которую оказывает Польша украинскому населению и государству.
С 15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла эмбарго на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о продлении запрета. С решением ЕК не согласились и другие страны, в том числе Венгрия и Словакия. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов на свой внутренней рынок.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине следует помнить, что она получает помощь от Польши. Он также подчеркнул, что если украинская сторона подаст жалобу, то Польша сможет объяснить ситуацию в трибунале.