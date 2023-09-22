Глава «Росатома» счел провокацией слухи об отказе Венгрии от топлива из России
Сообщения СМИ о намерении Венгрии отказаться от российского топлива для АЭС «Пакш» – это провокационные слухи. Такую точку зрения выразил в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Сейчас звучат провокационные слухи о том, что венгры отказываются от российского топлива. Зачем им отказываться? Оно эффективно и очень привлекательно по цене», – заявил Лихачев.
Ранее издание Telex сообщило со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о планах республики перевести АЭС в городе Пакш на французское ядерное топливо вместо российского. По информации издания, это намерение входит в перечень из 15 шагов, которые венгерский кабмин собирается выполнить до 2034 г.
В настоящее время на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция вырабатывает примерно половину производства электроэнергии страны, обеспечивая около трети потребления, а ядерное топливо получает из России.