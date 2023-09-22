Глава «Росатома» счел провокацией слухи об отказе Венгрии от топлива из России

В настоящее время на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция вырабатывает примерно половину производства электроэнергии страны, обеспечивая около трети потребления, а ядерное топливо получает из России.