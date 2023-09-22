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Глава «Росатома» счел провокацией слухи об отказе Венгрии от топлива из России

Ведомости

Сообщения СМИ о намерении Венгрии отказаться от российского топлива для АЭС «Пакш» – это провокационные слухи. Такую точку зрения выразил в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Сейчас звучат провокационные слухи о том, что венгры отказываются от российского топлива. Зачем им отказываться? Оно эффективно и очень привлекательно по цене», – заявил Лихачев. 

Венгрия заявила о планах заменить российское топливо французским на АЭС «Пакш»

Ранее издание Telex сообщило со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о планах республики перевести АЭС в городе Пакш на французское ядерное топливо вместо российского. По информации издания, это намерение входит в перечень из 15 шагов, которые венгерский кабмин собирается выполнить до 2034 г. 

В настоящее время на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция вырабатывает примерно половину производства электроэнергии страны, обеспечивая около трети потребления, а ядерное топливо получает из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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