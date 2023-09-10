Венгрия заявила о планах заменить российское топливо французским на АЭС «Пакш»

В конце августа 2022 г. венгерское управление по атомной энергии выдало российской госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям. В результате строительства новых блоков мощность станции в Пакше возрастет с нынешних 2000 мегаватт до 4400 мегаватт. В августе текущего года Россия и Венгрия подписали документы о переходе к этапу непосредственного сооружения АЭС «Пакш-2».