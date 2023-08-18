Россия и Венгрия подписали документы о строительстве АЭС «Пакш-2»

Сейчас на АЭС в Пакше, построенной по советским технологиям на берегу Дуная, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в стране. После ввода в эксплуатацию новых двух блоков мощность станции возрастет с нынешних 2000 МВт до 4400 МВт.