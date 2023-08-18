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Россия и Венгрия подписали документы о строительстве АЭС «Пакш-2»

Ведомости

Россия и Венгрия подписали документы о переходе к этапу непосредственного сооружения АЭС «Пакш-2», передает «РИА Новости». 

С российской стороны в церемонии принял участие вице-президент АО «АСЭ», директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен, с венгерской – генеральный директор ЗАО «Пакш-2» Гергей Якли. 

Мертен пояснил, что новый этап позволит начать производство основного энергетического оборудования. Он также отметил интерес венгерской промышленности и других стран к проекту.

Строительство «Пакш-2» в Венгрии начнется в 2024 г. Проект включает в себя сооружение энергоблоков №5 и №6 по российским технологиям, за их создание отвечает «Росатом». В июле госкорпорация приступила к работам первого этапа, на стройплощадке «Пакш-2» началось сооружение противофильтрационной завесы.

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Сейчас на АЭС в Пакше, построенной по советским технологиям на берегу Дуная, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в стране. После ввода в эксплуатацию новых двух блоков мощность станции возрастет с нынешних 2000 МВт до 4400 МВт. 

Проект «Пакш-2» оценивается в 12,5 млрд евро. Ранее Россия заявила о готовности выделить Венгрии до 10 млрд евро в виде государственного кредита. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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