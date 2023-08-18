Россия и Венгрия подписали документы о строительстве АЭС «Пакш-2»
Россия и Венгрия подписали документы о переходе к этапу непосредственного сооружения АЭС «Пакш-2», передает «РИА Новости».
С российской стороны в церемонии принял участие вице-президент АО «АСЭ», директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен, с венгерской – генеральный директор ЗАО «Пакш-2» Гергей Якли.
Мертен пояснил, что новый этап позволит начать производство основного энергетического оборудования. Он также отметил интерес венгерской промышленности и других стран к проекту.
Строительство «Пакш-2» в Венгрии начнется в 2024 г. Проект включает в себя сооружение энергоблоков №5 и №6 по российским технологиям, за их создание отвечает «Росатом». В июле госкорпорация приступила к работам первого этапа, на стройплощадке «Пакш-2» началось сооружение противофильтрационной завесы.
Сейчас на АЭС в Пакше, построенной по советским технологиям на берегу Дуная, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в стране. После ввода в эксплуатацию новых двух блоков мощность станции возрастет с нынешних 2000 МВт до 4400 МВт.
Проект «Пакш-2» оценивается в 12,5 млрд евро. Ранее Россия заявила о готовности выделить Венгрии до 10 млрд евро в виде государственного кредита.