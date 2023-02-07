АЭС «Пакш-2» в Венгрии начнут строить в 2024 году
Строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием российской стороны начнется в 2024 г., сообщили в пресс-службе «Росатома».
«Первый бетон» намечен через год», – сказали в госкорпорации (цит. по «РИА Новости»).
В конце августа 2022 г. венгерское управление по атомной энергии выдало российской госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям. В результате строительства новых блоков мощность станции в Пакше возрастет с нынешних 2000 мегаватт до 4400 мегаватт.
В настоящее время на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в стране.