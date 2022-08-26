Венгрия разрешила «Росатому» строительство АЭС «Пакш-2» в стране
Венгерское управление по атомной энергии выдало российской госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство двух новых блоков АЭС в городе Пакш, которые будут сооружены по российским технологиям, об этом сообщается на сайте ведомства. Новые энергоблоки 5 и 6 составят АЭС «Пакш-2».
«26 августа 2022 года, по итогам рассмотрения проектной документации объемом сотни тысяч страниц, Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух современных энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+ на площадке АЭС «Пакш-2» (Венгрия). Лицензия на строительство такого типа энергоблоков впервые выдана на территории Европейского Союза. Таким образом сооружение энергоблоков №5 и №6 АЭС «Пакш» вступает в активную фазу», — сказано в сообщении, распространенном «Росатомом» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Уточняется, что разрешение действует в течение 10 лет. Строительство может начаться уже этой осенью — в октябре. Правительство Венгрии рассчитывает завершить строительство уже к концу 2030 г., что обеспечит стабильность энергоснабжения Венгрии, подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Изначально контракт на строительство двух энергоблоков был выдан в 2014 г., однако сроки значительно растянулись из-за разбирательства Еврокомиссии.
В июле Сийярто встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Тогда он сообщил, что страны планируют начать строительство двух блоков «Пакш-2» уже в сентябре. Он также подтвердил, что Москва готова профинансировать этот проект, который оценивается в 12,5 млрд евро. Изначально 80% финансирования должно было состояться за счет российского кредита. В прошлом году стороны подписали соглашение о продлении срока действия российского государственного кредита до 2030 г.
Если этот проект будет реализован и в Пакше появятся два новых ядерных реактора ВВЭР-1200, то мощность станции возрастет с нынешних 2000 мегаватт до 4400 мегаватт.
В настоящее время на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в стране.
Действующие санкции в отношении России предполагают приостановку строительства энергоблоков, поскольку его финансирование осуществляется за счет российского кредита правительству Венгрии. Однако Сийярто заверял, что антироссийские санкции не отразятся на проекте ввиду его высокой важности для энергобезопасности страны.
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