Венгрия разрешила «Росатому» строительство АЭС «Пакш-2» в стране

В июле Сийярто встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Тогда он сообщил, что страны планируют начать строительство двух блоков «Пакш-2» уже в сентябре. Он также подтвердил, что Москва готова профинансировать этот проект, который оценивается в 12,5 млрд евро. Изначально 80% финансирования должно было состояться за счет российского кредита. В прошлом году стороны подписали соглашение о продлении срока действия российского государственного кредита до 2030 г.