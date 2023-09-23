США попросили Польшу объяснить заявления о прекращении военной поддержки Украины
США попросили у Польши объяснить суть заявлений о том, что Варшава больше не будет оказывать военную поддержку Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника пентагона.
По словам военного чиновника, Польша сохраняет настрой на поддержку Украины, однако точная позиция официальной Варшавы пока не ясна. 20 сентября премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не будет поставлять оружие Украине и сосредоточиться на вооружении собственной армии. Позже в Польше пояснили, что продолжат поставлять вооружения по ранее заключенным контрактам, однако новых договоренностей в этой сфере больше заключать не планируется.
В пентагоне заверили, что спор между восточноевропейскими странами, который начался из-за поставок украинского зерна, пока что не привел к расколу региональной коалиции, которая поддерживает Украину.
Агентство отмечает, что польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что Варшава продолжит оказывать военную поддержку Киеву, пусть и в меньших объемах. Согласно информации европейского дипломатического источника, прекращение поддержки Украины со стороны Польши может привести к расколу в НАТО.
15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. После этого Польша объявила о продлении запрета. С решением ЕК не согласились также Венгрия и Словакия. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов. Украина также пригрозила ввести ограничения на поставки польской продукции.