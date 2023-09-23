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Политика

США попросили Польшу объяснить заявления о прекращении военной поддержки Украины

Ведомости

США попросили у Польши объяснить суть заявлений о том, что Варшава больше не будет оказывать военную поддержку Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника пентагона.

По словам военного чиновника, Польша сохраняет настрой на поддержку Украины, однако точная позиция официальной Варшавы пока не ясна. 20 сентября премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не будет поставлять оружие Украине и сосредоточиться на вооружении собственной армии. Позже в Польше пояснили, что продолжат поставлять вооружения по ранее заключенным контрактам, однако новых договоренностей в этой сфере больше заключать не планируется.

В пентагоне заверили, что спор между восточноевропейскими странами, который начался из-за поставок украинского зерна, пока что не привел к расколу региональной коалиции, которая поддерживает Украину.

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Агентство отмечает, что польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что Варшава продолжит оказывать военную поддержку Киеву, пусть и в меньших объемах. Согласно информации европейского дипломатического источника, прекращение поддержки Украины со стороны Польши может привести к расколу в НАТО.

15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. После этого Польша объявила о продлении запрета. С решением ЕК не согласились также Венгрия и Словакия. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов. Украина также пригрозила ввести ограничения на поставки польской продукции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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