США попросили Польшу объяснить заявления о прекращении военной поддержки Украины

По словам военного чиновника, Польша сохраняет настрой на поддержку Украины, однако точная позиция официальной Варшавы пока не ясна. 20 сентября премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не будет поставлять оружие Украине и сосредоточиться на вооружении собственной армии. Позже в Польше пояснили, что продолжат поставлять вооружения по ранее заключенным контрактам, однако новых договоренностей в этой сфере больше заключать не планируется.