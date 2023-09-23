Обвиненного в коррупции сенатора Менендеса отстранили от работы в конгрессе США

Обвинение в коррупции Менендесу и его жене предъявили 22 сентября. По данным следствия, он может быть замешан в коррупционных схемах с тремя бизнесменами из Нью-Джерси. В материалах дела указано, что сенатор действовал в интересах Египта, раскрывая информацию правительства США. Также он пытался повлиять на уголовное расследование в отношении двух бизнесменов.