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Политика

Обвиненного в коррупции сенатора Менендеса отстранили от работы в конгрессе США

Ведомости

Сенатор Роберт Менендес покинет пост главы комитета по международным отношениям в конгрессе США из-за обвинения в коррупции. Его отстранили от обязанностей на время разбирательства, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.

«Сенатор Менендес решил на период разбирательства временно покинуть свой пост председателя комитета по международным отношениям», – заявил Шумер (цитата по «РИА Новости»).

Конгрессмен отметил, что Менендес имеет право на справедливый суд. По его словам, сенатор всегда действовал в интересах американского общества.

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Обвинение в коррупции Менендесу и его жене предъявили 22 сентября. По данным следствия, он может быть замешан в коррупционных схемах с тремя бизнесменами из Нью-Джерси. В материалах дела указано, что сенатор действовал в интересах Египта, раскрывая информацию правительства США. Также он пытался повлиять на уголовное расследование в отношении двух бизнесменов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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