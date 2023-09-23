Обвиненного в коррупции сенатора Менендеса отстранили от работы в конгрессе США
Сенатор Роберт Менендес покинет пост главы комитета по международным отношениям в конгрессе США из-за обвинения в коррупции. Его отстранили от обязанностей на время разбирательства, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.
«Сенатор Менендес решил на период разбирательства временно покинуть свой пост председателя комитета по международным отношениям», – заявил Шумер (цитата по «РИА Новости»).
Конгрессмен отметил, что Менендес имеет право на справедливый суд. По его словам, сенатор всегда действовал в интересах американского общества.
Обвинение в коррупции Менендесу и его жене предъявили 22 сентября. По данным следствия, он может быть замешан в коррупционных схемах с тремя бизнесменами из Нью-Джерси. В материалах дела указано, что сенатор действовал в интересах Египта, раскрывая информацию правительства США. Также он пытался повлиять на уголовное расследование в отношении двух бизнесменов.