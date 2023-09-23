Россия представит резолюцию по ИКТ в комитете Генассамблеи ООН

Ранее замминистра иностранных дел призвал США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Генеральная Ассамблея ООН одобрила документ 24 сентября 1996 г. Мораторий пока не вступил в силу, так как вместе с Соединенными Штатами его не ратифицировали Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.