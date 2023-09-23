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Политика

Россия представит резолюцию по ИКТ в комитете Генассамблеи ООН

Ведомости

Россия представит проект резолюции против использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военных целях в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Документ принимает во внимание устремления международного сообщества к практическим шагам по укреплению безопасности в сфере ИКТ, которые должны обсуждаться в рамках Рабочей группы [открытого состава] в соответствии с ее мандатом», – уточнил замглавы МИДа (цитата по ТАСС).

Вершинин добавил, что Министерство иностранных дел РФ готово продолжить обсуждение всех инициатив по запрету использования ИКТ в военных целях в открытом составе рабочей группы.

Ранее по теме: МИД России призвал США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний

Ранее замминистра иностранных дел призвал США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Генеральная Ассамблея ООН одобрила документ 24 сентября 1996 г. Мораторий пока не вступил в силу, так как вместе с Соединенными Штатами его не ратифицировали Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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