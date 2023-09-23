Россия представит резолюцию по ИКТ в комитете Генассамблеи ООН
Россия представит проект резолюции против использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военных целях в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
«Документ принимает во внимание устремления международного сообщества к практическим шагам по укреплению безопасности в сфере ИКТ, которые должны обсуждаться в рамках Рабочей группы [открытого состава] в соответствии с ее мандатом», – уточнил замглавы МИДа (цитата по ТАСС).
Вершинин добавил, что Министерство иностранных дел РФ готово продолжить обсуждение всех инициатив по запрету использования ИКТ в военных целях в открытом составе рабочей группы.
Ранее замминистра иностранных дел призвал США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Генеральная Ассамблея ООН одобрила документ 24 сентября 1996 г. Мораторий пока не вступил в силу, так как вместе с Соединенными Штатами его не ратифицировали Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.