ВСУ обстреляли ДНР 40 раз за сутки

В СЦКК уточнили, что на Донецком направлении за 24 часа ВСУ совершили 22 обстрела. Еще два обстрела зафиксировали на Горловском направлении и 16 – на Ясиноватовском. Украинские войска применяли снаряды калибров 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.