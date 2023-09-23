ВСУ обстреляли ДНР 40 раз за сутки
Украинские военные обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ЛНР) 40 раз за минувшие сутки. Они выпустили 163 снаряда разных калибров, сообщил Telegram-канал Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В СЦКК уточнили, что на Донецком направлении за 24 часа ВСУ совершили 22 обстрела. Еще два обстрела зафиксировали на Горловском направлении и 16 – на Ясиноватовском. Украинские войска применяли снаряды калибров 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.
Всего под огонь попали пять населенных пунктов – Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватая и Ясиноватский район. В результате обстрелов пострадали семь жителей Ясиноватой и Куйбышевского района Донецка.
Днем ранее Минобороны сообщило об уничтожении 75 украинских беспилотников за сутки в зоне ведения боевых действий. Это максимальное значение с начала спецоперации. Дроны сбили в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области; Волноваха, Артемовск, Золотаревка ДНР; Голиково, Лисичанск ЛНР; Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.