Газета
Политика

ВСУ обстреляли ДНР 40 раз за сутки

Ведомости

Украинские военные обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ЛНР) 40 раз за минувшие сутки. Они выпустили 163 снаряда разных калибров, сообщил Telegram-канал Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В СЦКК уточнили, что на Донецком направлении за 24 часа ВСУ совершили 22 обстрела. Еще два обстрела зафиксировали на Горловском направлении и 16 – на Ясиноватовском. Украинские войска применяли снаряды калибров 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

Всего под огонь попали пять населенных пунктов – Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватая и Ясиноватский район. В результате обстрелов пострадали семь жителей Ясиноватой и Куйбышевского района Донецка. 

Ранее по теме: Минобороны: системы ПВО сбили 75 украинских беспилотников за сутки

Днем ранее Минобороны сообщило об уничтожении 75 украинских беспилотников за сутки в зоне ведения боевых действий. Это максимальное значение с начала спецоперации. Дроны сбили в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области; Волноваха, Артемовск, Золотаревка ДНР; Голиково, Лисичанск ЛНР; Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных