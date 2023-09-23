В Крыму заявили об обнаружении подлога в передаче полуострова в состав УССР

О том, что парламент Крыма намерен обратиться в КС, стало известно в мае. Была сформирована рабочая группа, которая готовила проект обращения в Конституционный суд РФ для того, что признать нелегитимным факт передачи полуострова Украине в советский период. Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что ни одного основания для передачи полуострова из РСФСР в состав УССР в 1954 г. не нашли. Он пояснил, что считает необходимостью «констатировать ничтожность» этих документов, хоть и отменить «воздействие актов 1954 г., исковеркавшее судьбы сотен тысяч людей», невозможно.