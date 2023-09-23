В Крыму заявили об обнаружении подлога в передаче полуострова в состав УССР
Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР сослался на документ, которого не существовало, рассказал «РИА Новости» глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов.
Рабочая группа при крымском парламенте, по данным агентства, ранее завершила подготовку запроса в Конституционный суд РФ по вопросу о легитимности передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954 г.
По словам Трофимова, указ постановляет утвердить «совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области», но такого документа в «природе не существовало». Он уточнил, что во время изучения архивов рабочая группа обнаружила только «отдельные постановления президиумов республик», но совместного представления «не принималось». По его мнению, передача Крыма проходила с нарушением «юридической основы трех конституций: СССР, РСФСР и УССР». Например, не было проведено референдума в рамках РСФСР. Эту процедуру также следовало провести и УССР, но и это не сделали.
«После проведения референдумов и утверждения их итогов должны были последовать обращения в Верховный совет СССР, который мог принять решение об утверждении изменений границ между союзными республиками, но ни одна из этих процедур не состоялась», – сказал депутат.
О том, что парламент Крыма намерен обратиться в КС, стало известно в мае. Была сформирована рабочая группа, которая готовила проект обращения в Конституционный суд РФ для того, что признать нелегитимным факт передачи полуострова Украине в советский период. Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что ни одного основания для передачи полуострова из РСФСР в состав УССР в 1954 г. не нашли. Он пояснил, что считает необходимостью «констатировать ничтожность» этих документов, хоть и отменить «воздействие актов 1954 г., исковеркавшее судьбы сотен тысяч людей», невозможно.
Крым был включен в состав Украинской ССР 19 февраля 1954 г. Считается, что инициатором передачи был первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. С 1938 по 1949 г. с небольшим перерывом он возглавлял ЦК Компартии Украины, то есть фактически руководил республикой. Одним из объяснений смены «прописки» Крыма была тяжелая экономическая ситуация на полуострове после войны. В состав России полуостров снова вошел в 2014 г. после проведения референдума. В 2015 г. Генпрокуратура РФ сочла неконституционной передачу Крыма Украине в 1954 г.