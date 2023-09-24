Развожаев рассказал об уцелевшей после атаки на Севастополь иконе
В штабе Черноморского флота в Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, икона находилась в здании штаба, когда украинские военные нанесли по нему ракетный удар. «Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» — рассказал Развожаев.
Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины 22 сентября. В результате историческое здание штаба Черноморского флота получило повреждения, там произошел пожар. В Минобороны сообщили о пяти сбитых ракетах. Военные заявили об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнили, что пока он числится пропавшим без вести.