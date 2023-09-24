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Развожаев рассказал об уцелевшей после атаки на Севастополь иконе

Ведомости

В штабе Черноморского флота в Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, икона находилась в здании штаба, когда украинские военные нанесли по нему ракетный удар. «Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» — рассказал Развожаев.

Ранее по теме: Власти Севастополя сообщили о ракетной опасности

Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины 22 сентября. В результате историческое здание штаба Черноморского флота получило повреждения, там произошел пожар. В Минобороны сообщили о пяти сбитых ракетах. Военные заявили об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнили, что пока он числится пропавшим без вести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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