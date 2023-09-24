Путин поблагодарил работников ЦИК в новых регионах за смелость

«Хочу отдельно поблагодарить вас за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. За то, что вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы», – сказал президент.