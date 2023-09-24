Путин поблагодарил работников ЦИК в новых регионах за смелость
Работники Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России независимы и подчиняются только законам, на выборах в новых регионах несмотря на угрозы они действовали смело и решительно, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении посвященном 30-летию образования ЦИК.
Президент в своем обращении отметил, что работники ЦИК принимают решения самостоятельно, над ними нет начальников, а подчиняются они только законам, действуя «на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности». По словам президента, сотрудников избиркома делают «все, чтобы выборы проходили честно и легитимно».
За 30 лет российская избирательная система прошла большой путь, она постоянно совершенствуется, в ней «гармонично сочетаются традиции и новаторство», уверен Путин. В частности, он упомянул «не имеющую аналогов» систему видеонаблюдения и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Впервые выборы проводились в новых регионах России.
«Хочу отдельно поблагодарить вас за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. За то, что вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы», – сказал президент.
Путин в поздравлении также назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире. Она базируется на «прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах, на четком соблюдении норм избирательного законодательства, на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан», пояснил глава государства.
В большинстве регионов России выборы проходили три дня – с 8 по 10 сентября. Россияне голосовали за глав регионов в 21 субъекте, а также за депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы впервые провели в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Новые регионы продемонстрировали рекордно высокую явку, сообщал ЦИК.