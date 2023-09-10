Володин заявил о провале попыток Запада сорвать выборы в России

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России прошли 4270 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам будут замещены более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.