Володин заявил о провале попыток Запада сорвать выборы в России
Выборы в России прошли успешно вопреки попыткам США и Евросоюза сорвать их, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима. Но их планы провалились. Безопасность избирателей была обеспечена, а голосование прошло открыто, честно, в конкурентной борьбе», – подчеркнул Володин.
Он также обратил внимание на высокую явку в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, это является отражением желания жителей данных территорий влиять на будущее развитие России.
«Год назад жители этих регионов на референдуме приняли решение — быть с Россией. Сегодня это желание жить в одной стране и развиваться вместе ещё раз подтверждено», – добавил он.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах России прошли 4270 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам будут замещены более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.
Во всех новых регионах в ходе единого дня голосования избирают законодательные органы. Явка в ДНР после закрытия участков составила 76,41%, в ЛНР – 72,53%, в Запорожской области – 66,83%, в Херсонской области – 64,45%.