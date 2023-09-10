Жители новых регионов РФ показали на выборах самую высокую явку по стране
Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей показали на выборах самую высокую явку по стране, передает пресс-служба «Единой России».
В четырех новых регионах России закрылись избирательные участки, идет подсчет голосов, сообщили в партии. Жизнь в Донбассе меняется, поэтому люди «активно шли на избирательные участки, не боясь никаких провокаций», заявил депутат Госдумы Зураб Макиев, ответственный за работу с избирателями в ДНР.
«Единая Россия» по итогам голосования лидирует во всех четырех регионах, следует из данных ЦИК и областных избиркомов. В частности, в Запорожской области обработаны 58,41% протоколов, «Единая Россия» набрала 83,96%, сообщила глава областного избиркома Галина Катющенко. По ее данным, за КПРФ проголосовали 4,46% избирателей, «Справедливая Россия» набрала 4,68%, ЛДПР – 5,79%.
На выборах в законодательное собрание ЛНР «Единая Россия» лидирует с 75,08% голосов избирателей после обработки 3% протоколов. По результатам обработки 42% протоколов в Херсонской области партия побеждает с 72,93% голосов, рассказала председатель регионального избиркома Марина Захарова. В ДНР, по данным ЦИК России, партия набрала 78,61% голосов после обработки 30,13% протоколов.
Во всех новых регионах в ходе единого дня голосования избирают законодательные органы. Явка в ДНР после закрытия участков составила 76,41%, в ЛНР – 72,53%, в Запорожской области – 66,83%, в Херсонской области – 64,45%.