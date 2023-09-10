Жители новых регионов РФ показали на выборах самую высокую явку по стране

В четырех новых регионах России закрылись избирательные участки, идет подсчет голосов, сообщили в партии. Жизнь в Донбассе меняется, поэтому люди «активно шли на избирательные участки, не боясь никаких провокаций», заявил депутат Госдумы Зураб Макиев, ответственный за работу с избирателями в ДНР.