В «Единой России» назвали лидирующие по явке на выборы регионы
По явке на выборах в законодательные собрания среди регионов лидирует Кемеровская область, в голосовании за депутатов гордумы – Якутск, Майкоп и Красноярск, сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.
«Лидирует по явке на выборах заксобраний Кузбасс, в гордумы – Якутск, Майкоп, Красноярск. Это регионы со стабильной электоральной активностью, отметил замсекретаря Генсовета», – цитирует Перминова пресс-служба партии.
На самых конкурентных кампаниях, по его словам, хорошая явка наблюдается в Хакасии – более 27%, в Ульяновске – 20%, в Архангельской области – 13%. Представленные данные не учитывает явку в новых регионох, отметили в «ЕР».
Единый день голосования проходит в России 10 сентября. По данным ЦИК, в 85 регионах с 8 по 10 сентября проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.
По итогам первого дня голосования наиболее высокая явка на дополнительных выборах депутатов Госдумы была отмечена в Карачаево-Черкесской Республике, она достигла 27,37%, сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.