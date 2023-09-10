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В «Единой России» назвали лидирующие по явке на выборы регионы

Ведомости

По явке на выборах в законодательные собрания среди регионов лидирует Кемеровская область, в голосовании за депутатов гордумы – Якутск, Майкоп и Красноярск, сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

«Лидирует по явке на выборах заксобраний Кузбасс, в гордумы – Якутск, Майкоп, Красноярск. Это регионы со стабильной электоральной активностью, отметил замсекретаря Генсовета», – цитирует Перминова пресс-служба партии.

На самых конкурентных кампаниях, по его словам, хорошая явка наблюдается в Хакасии – более 27%, в Ульяновске – 20%, в Архангельской области – 13%. Представленные данные не учитывает явку в новых регионох, отметили в «ЕР».

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Единый день голосования проходит в России 10 сентября. По данным ЦИК, в 85 регионах с 8 по 10 сентября проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.

По итогам первого дня голосования наиболее высокая явка на дополнительных выборах депутатов Госдумы была отмечена в Карачаево-Черкесской Республике, она достигла 27,37%, сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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