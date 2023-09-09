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ЦИК России назвал регионы с высокой явкой в первый день голосования

Ведомости

По итогам первого дня голосования наиболее высокая явка на дополнительных выборах депутатов Госдумы отмечена в Карачаево-Черкесской республике, она достигла 27,37%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

На выборах высших должностных лиц в Кемеровской области явка составила 46,71%, на выборах в законодательные органы Донецкой народной республике (ДНР) – 59,4%, передают «РИА Новости» со ссылкой на Памфилову.

Явка в Подмосковье на участках превысила 20%, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. Москва и Московская область, по его словам, активно голосуют дистанционно: на утро 9 сентября проголосовали при помощи ДЭГ почти 70% подавших заявки избирателей. В столице таким способом проголосовали «далеко за полтора миллиона», сказал Булаев.

Как голосуют политики на выборах в России

Во многих регионах участки будут работать три дня

8 сентября в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском округах. Принять участие в выборах можно до 10 сентября (участки работают с 08:00 до 20:00 мск). Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн. В выборах главы города участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (от «Новых людей») и Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.

Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее Памфилова говорила, что ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновение угрозы безопасности избирателей.

Памфилова рассказывала, что в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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