Более миллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы
Участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов приняли более 1 млн человек, передает корреспондент «Ведомостей» из информцентра ЦИК России.
По данным на 15:19 мск было выдано более 1,06 млн бюллетеней, получено – 1,028 млн. Как сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова, явка избирателей на выборах мэра столицы и мундепов составила около 14,5%.
«То есть достаточно высокая явка по состоянию на 15 часов 8 сентября», – уточнила она.
8 сентября в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском округах. Принять участие в выборах можно до 10 сентября (участки работают с 08:00 до 20:00 мск). Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн.
В выборах главы города участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (от «Новых людей») и Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.