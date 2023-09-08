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Общество

Более миллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы

Ведомости

Участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов приняли более 1 млн человек, передает корреспондент «Ведомостей» из информцентра ЦИК России.

По данным на 15:19 мск было выдано более 1,06 млн бюллетеней, получено – 1,028 млн. Как сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова, явка избирателей на выборах мэра столицы и мундепов составила около 14,5%.

«То есть достаточно высокая явка по состоянию на 15 часов 8 сентября», – уточнила она.

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8 сентября в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском округах. Принять участие в выборах можно до 10 сентября (участки работают с 08:00 до 20:00 мск). Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн.

В выборах главы города участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (от «Новых людей») и Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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