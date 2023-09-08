Памфилова рассказала об отражении более 5000 кибератак на систему ДЭГ
С 8:00 до 12:00 было отражено 5024 DDoS-атаки на ресурсы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), из них 290 атак – на ресурс edg.gov.ru, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Наиболее часто фиксируемые виды атак – запросы из-за пределов России. Во второй половине дня наблюдается низкий уровень атак, уточнила Памфилова.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что в столице были зафиксированы попытки атак на оператора доставки sms, поэтому сообщения приходили не сразу, а также на терминалы электронного голосования на участках, что привело к кратковременной задержке получения электронных бюллетеней.
В ЦИК России заявили о появлении фейковых сайтов избиркомов. Пока обнаружен сайт «Херсонской избирательной комиссии», но предполагается, что эта работа будет носить системный характер.