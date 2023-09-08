Памфилова рассказала об отражении более 5000 кибератак на систему ДЭГ

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что в столице были зафиксированы попытки атак на оператора доставки sms, поэтому сообщения приходили не сразу, а также на терминалы электронного голосования на участках, что привело к кратковременной задержке получения электронных бюллетеней.