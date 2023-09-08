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Общество

Памфилова рассказала об отражении более 5000 кибератак на систему ДЭГ

Ведомости

С 8:00 до 12:00 было отражено 5024 DDoS-атаки на ресурсы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), из них 290 атак – на ресурс edg.gov.ru, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Наиболее часто фиксируемые виды атак – запросы из-за пределов России. Во второй половине дня наблюдается низкий уровень атак, уточнила Памфилова.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что в столице были зафиксированы попытки атак на оператора доставки sms, поэтому сообщения приходили не сразу, а также на терминалы электронного голосования на участках, что привело к кратковременной задержке получения электронных бюллетеней.

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В ЦИК России заявили о появлении фейковых сайтов избиркомов. Пока обнаружен сайт «Херсонской избирательной комиссии», но предполагается, что эта работа будет носить системный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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